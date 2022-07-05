Врач перечислил группы пациентов, наиболее уязвимых в период жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жара наиболее опасна для пациентов с хроническими заболеваниями, гипертонической и ишемической патологиями, с инсультом и бронхитом, рассказал врач Андрей Кондрахин.

"Остальные болезни тоже имеют место быть, но не так сильно. Болезни почек тоже страдают, потому что жидкости пьем больше – нагрузка на почки растет", – приводит слова врача Pravda.Ru.

Таким людям Кондрахин рекомендовал снизить физическую нагрузку, избегать прямых солнечных лучей, употреблять воду равномерно на протяжении всего дня и принимать назначенные препараты.

Ранее врач-нейроэндокринолог Юрий Потешкин рассказал, что риск обезвоживания у пенсионеров выше, чем у молодежи и людей среднего возраста. По его словам, чем старше человек, тем меньше его чувствительность к жажде. Так, нужно выпивать 6–8 чашек по 200 миллилитров воды в день.

