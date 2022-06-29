Диетолог назвал главные ошибки в питании летом

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Ведущий диетолог сервиса Level Kitchen, эксперт в области правильного питания, магистр наук в области "Диетология" Антон Бердов назвал главные ошибки в питании в летний период. Об этом сообщает "Мослента".

По его словам, после длительного пребывания на солнце не рекомендуется пить холодную воду. А употребление чая и кофе в больших количествах может привести к обезвоживанию организма из-за содержащегося в них кофеина.

Бердов посоветовал отказаться от употребления сладких газировок и соков в жару из-за большого количества сахара. Такие напитки повышают давление и увеличивают нагрузку на поджелудочную железу, отметил эксперт. Их употребление может привести к диабету, онкологическим заболеваниям и ожирению.

"Откажитесь от этих холодных жидких калорий и пейте только свежие фруктовые соки с натуральным сахаром", – посоветовал Бердов.

Также он посоветовал отказаться от строгих диет.



"Помните, что любая диета – это стресс для организма, а диета в жару – стресс вдвойне!" – добавил специалист, посоветовав перейти на здоровое питание.

Ранее врач-диетолог Ольга Середкина рассказала о способах сбросить лишний вес без вреда для здоровья. По ее словам, с килограммами начинать бороться нужно постепенно, чтобы уменьшить жировую прослойку, при этом сохранив мышцы. Необходимо соблюдать нормативы. Безопасно будет терять по 3–4 килограмма в месяц, добавила Середкина.

Чтобы сохранить мышечную массу во время похудения, врач посоветовала добавить в рацион больше белка: на 1 килограмм веса следует использовать 1,6 грамма белка.

