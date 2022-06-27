Диетолог рассказала, какие блюда полезно есть в жару

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Летом лучше отдавать предпочтение продуктам, которые легко усваиваются и помогают охладить организм. Об этом в интервью радио Sputnik заявила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.

Эксперт отметила, что белки можно получать из продуктов, которые легче перевариваются. К ним относятся творог, яйца, морепродукты, курица, индейка, кролик. В свою очередь, жиры можно употреблять в основном растительные.

По словам Соломатиной, летние супы, например, гаспачо, окрошка, свекольник дают насыщение и не требуют огромного количества энергии для переваривания. Кроме того, холодные супы очищают организм и восполняют баланс электролитов в организме, добавила врач.

Она отметила, что есть также продукты, например цитрусовые, мята и огурец, которые считаются охлаждающими.

"Как ни странно, горячий зеленый чай тоже может охлаждать. Он содержит определенные вещества, антиоксиданты, которые помогают организму противостоять негативному воздействию солнца", – добавила Соломатина.

Ранее главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала, что в понедельник, 27 июня, температура воздуха в Москве приблизится к прошлогоднему рекорду. По ее словам, максимальная температура для этой даты была установлена в 2021 году и составила 33,6 градуса. В этом же году, отметила синоптик, в столице прогнозируется 31–33 градуса.

