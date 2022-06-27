Диетолог рассказала, какие блюда полезно есть в жару

Фото: depositphotos/lisovskaya
Летом лучше отдавать предпочтение продуктам, которые легко усваиваются и помогают охладить организм. Об этом в интервью радио Sputnik заявила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.
Эксперт отметила, что белки можно получать из продуктов, которые легче перевариваются. К ним относятся творог, яйца, морепродукты, курица, индейка, кролик. В свою очередь, жиры можно употреблять в основном растительные.
По словам Соломатиной, летние супы, например, гаспачо, окрошка, свекольник дают насыщение и не требуют огромного количества энергии для переваривания. Кроме того, холодные супы очищают организм и восполняют баланс электролитов в организме, добавила врач.
Она отметила, что есть также продукты, например цитрусовые, мята и огурец, которые считаются охлаждающими.
"Как ни странно, горячий зеленый чай тоже может охлаждать. Он содержит определенные вещества, антиоксиданты, которые помогают организму противостоять негативному воздействию солнца", – добавила Соломатина.
Ранее главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала, что в понедельник, 27 июня, температура воздуха в Москве приблизится к прошлогоднему рекорду. По ее словам, максимальная температура для этой даты была установлена в 2021 году и составила 33,6 градуса. В этом же году, отметила синоптик, в столице прогнозируется 31–33 градуса.
Улицы Москвы проливают водой
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: