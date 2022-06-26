Москвичей предупредили о жаре до 33 градусов 27 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Евгений Самарин

В понедельник, 27 июня, температура воздуха в Москве приблизится к прошлогоднему рекорду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Росгидрометцентра Марину Макарову.

По ее словам, максимальная температура для этой даты была установлена в 2021 году и составила 33,6 градуса. В этом же году, отметила синоптик, в столице прогнозируется 31–33 градуса.

Макарова добавила, что в понедельник ожидаются локальные, но умеренные кратковременные дожди.

Ранее гидрометцентр РФ предупредил о жаре в Москве в воскресенье, 26 июня. В столице пообещали жару до 30-32 градусов. Из-за жары в Москве пассажирам общественного транспорта начали бесплатно раздавать воду. Раздача организована на некоторых станциях метро и Московского центрального кольца.

