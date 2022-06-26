Воду раздадут пассажирам на 21 станции метро и МЦК

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Из-за жары в Москве пассажирам общественного транспорта начали бесплатно раздавать воду. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Получить воду можно на следующих станциях метро: "Парк культуры", "Прокшино", "Калужская", "Академическая", "Борисово", "Нахимовский проспект", "Полежаевская", "Фили", "Кутузовская", "Пионерская", "Аэропорт", "Речной вокзал", "Филевский парк", "Багратионовская", "Студенческая", "Выхино", "Технопарк" и "Домодедовская".

Кроме того, раздача также организована на станциях Московского центрального кольца (МЦК) Бульвар Рокоссовского, Окружная и Дубровка.

Ранее Гидрометцентр России предупредил о жаре в Москве. Температура воздуха в столице составит 30 – 32 градуса. Осадков не ожидается.