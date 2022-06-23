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Общество

17:01

Врач рассказала о способах сбросить лишний вес без вреда для здоровья

обществоеда

Фото: depositphotos/sasun.buxdaryan@mail.ru

Лишний вес необходимо убирать постепенно, чтобы уменьшить жировую прослойку, при этом сохранив мышцы, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Если мы не хотим потерять здоровье, надо соблюдать нормативы. Безопасно будет терять по 3–4 килограмма в месяц. Правда, если похудеть нужно человеку с избыточным весом, эта цифра может быть побольше", – пояснила врач-диетолог Ольга Середкина.

Чтобы сохранить мышечную массу во время похудения, врач посоветовала добавить в рацион больше белка.

"Белок для питания мышц надо включать в рацион по следующей схеме: на 1 килограмм веса следует использовать 1,6 грамма белка. То есть человеку с весом 70 килограммов требуется в день 110 граммов белка", – отметила Середкина.

По словам диетолога, если человек решил заняться похудением, ему следует подумать и о спорте. Однако при похудении нельзя голодать и сидеть на строгих диетах.

"Голодание и различные строгие диеты, ограничения в питании, например прием пищи раз в сутки, ни к чему хорошему не приведут, так как организм начнет запасать все впрок в виде жира, расходовать же для поддержания своей жизнедеятельности начнет как раз мышечную массу", – объяснила врач.

Середкина рассказала, что можно использовать метод подсчета калорий. Согласно этому способу, вес будет уходить в случае траты большего количества энергии, чем ее получения с едой.

Необходимо, как указала диетолог, следить и за изменениями пропорций тела, так как значения на весах не всегда показывают реальные изменения, которые происходят с телом.

"Вес может оставаться тем же, но качество тела будет меняться – появится желаемый рельеф, снизится объем. Чтобы точно высчитать, над чем работать прицельно, стоит пройти процедуру биоимпедансометрии", – рассказала эксперт.

Ранее сертифицированный специалист Международной ассоциации йоги (Yoga alliance) Нина Коломийцева рассказала о самых эффективных для похудения стилях йоги. Так, среди них – Виньяса-флоу, Аштанга-йога и Бикрам-йога. Для любителей жестких физических нагрузок эксперт посоветовала Аштанга-йогу.

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