Диетолог рассказала о самых калорийных фруктах и ягодах

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Виноград, банан, хурма и черешня являются самыми калорийными фруктами и ягодами. Меньше употреблять также следует арбуз и дыню, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"На арбузе многие даже устраивают разгрузочные дни, но сладкий арбуз повышает уровень глюкозы в крови, как пиво – оно тоже малокалорийное, но уровень глюкозы повышает сильнее сахара, как будто мы сироп выпили, эти моменты тоже стоит учитывать", – пояснила она.

Соломатина также напомнила, что все фрукты содержат много сахарозы. При этом для похудения подойдет зеленое яблоко, в котором много хлорогеновой кислоты, а в случае желания съесть что-то сладкое рекомендуется отдать предпочтение красному яблоку, сообщает "Лента.ру".

Ранее врач-эндокринолог, врач-диетолог Оксана Михалева рассказала, что редис богат клетчаткой и полезен для хорошего пищеварения и поддержания микрофлоры кишечника. Овощ является низкокалорийным – 16–20 калорий на 100 граммов, но при этом дает быстрое насыщение.

