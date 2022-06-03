Диетолог объяснила, почему еда на свежем воздухе кажется вкуснее

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова объяснила, почему во время приема пищи на свежем воздухе привычная еда может показаться вкуснее и аппетит будет лучше.
"На улице организм получает больше кислорода, соответственно, все участки головного мозга становятся активнее, в том числе те, которые отвечают за аппетит. Приток кислорода иногда влияет и на субъективное восприятие вкуса, из-за этого пища может казаться вкуснее", – сказала Круглова в интервью радио Sputnik.
При этом она уточнила, что на усвоение еды место приема пищи не будет сильно влиять.
Врач также рекомендовала при выезде за город мыть овощи, фрукты, а также не использовать посуду из-под сырого мяса для уже приготовленного.
Ранее сообщалось, что устраивать пикники на природе можно в любых городских парках и скверах, кроме коммерческих и заповедных мест. Однако жарить шашлыки на мангале разрешено только в специальных зонах. Больше всего площадок находятся в Серебряном Бору, парке "Москворецкий" и Кусковском лесопарке.
Как рассказали в Мосприроде, для организации пикников на территориях природных парков в столице обустроили 200 зон. На всех точках есть комплект мебели, противопожарный мангал, ящики для песка, емкость для сбора отходов и информационные таблички, где прописаны правила пользования данной благоустроенной зоной.
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