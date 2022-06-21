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Эксперт назвала самые эффективные виды йоги для похудения

Гибкая талия. Названы самые эффективные виды йоги для похудения
спортэксклюзив

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Среди самых эффективных для похудения стилей йоги выделяются три практики: Виньяса-флоу, Аштанга-йога и Бикрам-йога, рассказала Москве 24 сертифицированный специалист Международной ассоциации йоги (Yoga alliance) Нина Коломийцева.

Ежегодно 21 июня отмечается Международный день йоги. Памятная дата была учреждена в декабре 2014 года Генеральной ассамблеей ООН. Ее цель – проинформировать общественность о преимуществах, которые дает йога как часть образа жизни.

"Что касается самых эффективных для похудения стилей йоги, то я бы советовала обратить внимание на Виньяса-флоу – мягкая динамичная практика, которая напоминает пилатес и помогает развить мышцы и сделать их пластичными", – отметила Коломийцева.

Еще одна практика, которая может помочь в процессе снижения веса, – Бикрам-йога. Это йога в жарком помещении с определенным уровнем влажности. Благодаря высокой температуре удается хорошо разогреть мышцы. Кроме того, что с потом выйдут все токсины, вы еще и отлично поработаете над растяжкой – мышцы будут очень податливыми.
Нина Коломийцева
сертифицированный специалист Международной ассоциации йоги (Yoga alliance)

Для любителей жестких физических нагрузок эксперт посоветовала Аштанга-йогу.

"Конечно, эта практика требует не только хорошей физической подготовки, но и ментального фокуса. Так что тут не получится избежать погружения", – заключила специалист.

Ранее глава Минспорта Олег Матыцин рассказал, что йога пользуется большим спросом в РФ. Он также отметил, что в школьном курсе физкультуры многие упражнения основаны на базовых асанах. Поэтому йога в российских вузах могла бы стать частью образовательной программы для студентов, полагает министр.

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Носатов Иван

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