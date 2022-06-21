Эксперт назвала самые эффективные виды йоги для похудения

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Среди самых эффективных для похудения стилей йоги выделяются три практики: Виньяса-флоу, Аштанга-йога и Бикрам-йога, рассказала Москве 24 сертифицированный специалист Международной ассоциации йоги (Yoga alliance) Нина Коломийцева.
Ежегодно 21 июня отмечается Международный день йоги. Памятная дата была учреждена в декабре 2014 года Генеральной ассамблеей ООН. Ее цель – проинформировать общественность о преимуществах, которые дает йога как часть образа жизни.
"Что касается самых эффективных для похудения стилей йоги, то я бы советовала обратить внимание на Виньяса-флоу – мягкая динамичная практика, которая напоминает пилатес и помогает развить мышцы и сделать их пластичными", – отметила Коломийцева.
Для любителей жестких физических нагрузок эксперт посоветовала Аштанга-йогу.
"Конечно, эта практика требует не только хорошей физической подготовки, но и ментального фокуса. Так что тут не получится избежать погружения", – заключила специалист.
Ранее глава Минспорта Олег Матыцин рассказал, что йога пользуется большим спросом в РФ. Он также отметил, что в школьном курсе физкультуры многие упражнения основаны на базовых асанах. Поэтому йога в российских вузах могла бы стать частью образовательной программы для студентов, полагает министр.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: