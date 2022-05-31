Бесплатные занятия по йоге пройдут в 18 парках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Мосгорпарк 1 июня запускает новый сезон проекта "Йога в парках". Москвичей ждут как классические виды йоги, так и энергойога и holy yoga, сообщается на портале мэра.
В семи парках будут проходить занятия по направлению inside flow yoga, здесь все движения и асаны связаны между собой и напоминают танец. Освоить динамичную практику можно будет в парке искусств "Музеон", Измайловском парке, саду "Эрмитаж", Воронцовском парке, парке "Фили" и других.
"Занятия проводят сертифицированные инструкторы с опытом работы не менее одного года. Тренировка длится от одного до полутора часов в зависимости от вида практики. Каждое занятие состоит из силовых и расслабляющих асан, дыхательных практик и медитативных упражнений, они рассчитаны на любой уровень физической подготовки", – говорится в сообщении.
Посетителям нужно иметь с собой коврик, а также комфортную одежду. При температуре ниже 18 градусов тренировки проходить не будут. Узнать их расписание можно на сайте проекта.
В столичных парках стартовал проект центров госуслуг и департамента спорта "Спортивные выходные". Все желающие смогут посетить функциональные тренировки, северную ходьбу, йогу, а также street stretching и dance mix. Занятия будут проходить рядом с павильонами "Здоровая Москва".
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