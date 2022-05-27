Москвичей пригласили на бесплатные тренировки в парки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичных парках 28 мая стартует проект центров госуслуг и департамента спорта "Спортивные выходные". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Часть тренировок будет проходить у 16 павильонов "Здоровая Москва". Также участники впервые смогут посетить стретчинг на крыше Северного речного вокзала, тренировки в Доме культуры "ГЭС-2" и много других занятий под руководством профессиональных тренеров", – говорится в материале.

В выходные дни все желающие смогут посетить функциональные тренировки, северную ходьбу, йогу, а также street stretching и dance mix. Занятия будут проходить рядом с павильонами "Здоровая Москва".

Кроме того, среди необычных площадок нового сезона "Спортивных выходных" – Дом культуры "ГЭС-2", где можно познакомиться с современным искусством, а также крыша Северного речного вокзала для занятий йогой и стретчингом. В парке "Царицыно" тренировки будут проходить возле пруда.

Также позаниматься спортом можно онлайн. На Rutube-канале проекта и странице в социальной сети "ВКонтакте" проходят утренние зарядки. Присоединиться к ним можно в 07:00 с понедельника по пятницу. В выходные дни пользователям доступны полноформатные тренировки.

Ранее сообщалось, что летний центр "Плюс Дача" от "Яндекс Плюса" вновь заработает в столичном Парке Горького. С 1 июня по 31 августа там организуют концерты, показы фильмов, спектакли и другие мероприятия.

Гостей ждут показы кинолент из топ-250 платформы "КинопПоиск". Среди них – "Джентльмены", "Достучаться до небес" и "Волк с Уолл-стрит", "Ла-Ла Ленд", "Молодость", а также кино для просмотра с семьей и друзьями.