Фото: vdnh.ru

Новый сезон в Зеленом театре ВДНХ стартует 28 мая. Все лето там будут проходить концерты эстрадных артистов, театральные постановки, юмористические шоу и творческие вечера.

"Откроет программу гитарист группы "Кино" Юрий Каспарян с симфоническим оркестром. Этим субботним вечером в Зеленом театре прозвучат такие хиты, как "Группа крови", "Кукушка", "Пачка сигарет", "Спокойная ночь" и другие известные песни Виктора Цоя", – сообщили в театре.

Мероприятие начнется в 19:00. В это же время 3 июня состоится концерт группы "Чиж&Co". Помимо этого, гостей ждут выступления группы "Моральный кодекс", композитора Кирилла Рихтера, Ирины Дубцовой, Александра Малинина, Николая Носкова, Сергея Трофимова и других.

"Также здесь покажут драму-оперу-балет "Кармен", спектакль "Колхозница и Рабочий. ГАЛА", пройдут фестиваль Russian Woodstock, комедийные шоу Stand Up, "Женский стендап" и "Однажды в России", – добавляется в сообщении.

Приобрести билеты на мероприятия можно на официальном сайте ВДНХ.

Ранее стало известно, что киносеть "Москино" 14 мая открыла летние площадки в парках "Музеон" и "Фили", на которых каждый день показывают по два фильма. Начинают работу киноплощадки в течение лета в 20:30, а закрываются – ближе к 01:00.

