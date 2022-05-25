Фото: vdnh.ru
Новый сезон в Зеленом театре ВДНХ стартует 28 мая. Все лето там будут проходить концерты эстрадных артистов, театральные постановки, юмористические шоу и творческие вечера.
"Откроет программу гитарист группы "Кино" Юрий Каспарян с симфоническим оркестром. Этим субботним вечером в Зеленом театре прозвучат такие хиты, как "Группа крови", "Кукушка", "Пачка сигарет", "Спокойная ночь" и другие известные песни Виктора Цоя", – сообщили в театре.
Мероприятие начнется в 19:00. В это же время 3 июня состоится концерт группы "Чиж&Co". Помимо этого, гостей ждут выступления группы "Моральный кодекс", композитора Кирилла Рихтера, Ирины Дубцовой, Александра Малинина, Николая Носкова, Сергея Трофимова и других.
"Также здесь покажут драму-оперу-балет "Кармен", спектакль "Колхозница и Рабочий. ГАЛА", пройдут фестиваль Russian Woodstock, комедийные шоу Stand Up, "Женский стендап" и "Однажды в России", – добавляется в сообщении.
Приобрести билеты на мероприятия можно на официальном сайте ВДНХ.
Ранее стало известно, что киносеть "Москино" 14 мая открыла летние площадки в парках "Музеон" и "Фили", на которых каждый день показывают по два фильма. Начинают работу киноплощадки в течение лета в 20:30, а закрываются – ближе к 01:00.
В Москве открывается сезон летних кинотеатров
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