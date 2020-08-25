Москвичам рассказали о необычных коворкингах в городе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции многие работодатели столицы перевели своих сотрудников на удаленную работу. С улучшением эпидемиологической ситуации у горожан стали востребованы коворкинги, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Подобные рабочие места оказались популярны, так как не все офисы вернулись к работе в прежнем режиме.

Ими пользуются люди на фрилансе или работники с гибким графиком. Кроме того, коворкинги востребованы среди самозанятых и людей, совмещающих работу, учебу.

Так, коворкинги создаются и в рамках программы столичной "Мой район". Их обустраивают в парковых павильонах, летних читальнях, а также беседках.

Например, в Нескучном саду Парка Горького есть круглосуточный офис-коворкинг под названием "Рабочая станция". Там разместили 140 рабочих мест, из которых 81 – под открытым небом. Сам коворкинг занимает площадь 420 квадратных метров.

Два года назад на Большой Полянке был обустроен небольшой сквер, который назвали в честь первого президента Узбекистана Ислама Каримова. В результате там появились лавочки со встроенными розетками, где можно в хорошую погоду поработать или подзарядить гаджет.

В библиотеке "Букводом" москвичи могут не только почитать, но и поработать. В частности, там доступен коворкинг с панорамными окнами на 10 рабочих мест, оборудованных большими рабочими столами с индивидуальными настольными лампами, розетками и доступом к Wi-Fi.

Рабочее пространство в музее-заповеднике "Царицыно" располагается не в отдельном павильоне парка, а под землей – в общем вестибюле музеев Большого дворца и Хлебного дома. Данное пространство рассчитали на 20 человек и занимает оно площадь 600 квадратных метров.

Кроме того, в парке "Братеевская пойма" можно найти место для удаленной работы. На аллеях парка есть несколько беседок со скамейками и столами. Беседки размещены на достаточном расстоянии от спортплощадок, в результате спортсмены не помешают трудиться горожанам.

В центральной части парка 50-летия Октября также доступен небольшой арт-павильон. Данное пространство рассчитано на восемь человек. Работники найдут здесь книжные полки для буккроссинга, работает Wi-Fi.

Ранее россияне рассказали о главных минусах удаленной работы. Выяснилось, что почти 22,85% соотечественников называют главным минусом "удаленки" отвлечение от работы членами семьи.

