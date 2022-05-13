Летние площадки в парках киносети "Москино" откроются 14 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Киносеть "Москино" 14 мая откроет летние площадки в парках "Музеон" и "Фили", на которых каждый день будут показывать по два фильма.

"При благоприятной погоде работа кинотеатров под открытым небом продлится до конца сентября", – говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

Зарубежные картины будут идти на языке оригинала с субтитрами. Начинать работу киноплощадки в течение лета будут в 20:30, а закрываться – ближе к 01:00.

"Зрительный зал в летнем кинотеатре "Музеона" рассчитан на 220 посадочных мест. Многоуровневая площадка позволяет смотреть кино с комфортом даже с самых последних рядов. При сильном дожде сеансы на этой площадке будут отменять и переносить", – говорится в материале.

В парке "Фили" летний кинотеатр расположится на главной аллее. Одновременно смотреть фильм там могут 110 человек. У площадки предусмотрен навес, благодаря которому фильмы можно будет смотреть в дождливую погоду.

Ранее в парках Москвы возобновили проект обмена книгами, известный как буккроссинг. Места для буккроссинга можно найти в Бабушкинском парке, в парке "У Джамгаровского пруда", в сквере по Олонецкому проезду и в ландшафтном парке "Митино".

Кроме того, павильоны есть в "Кузьминках", Перовском, Воронцовском, Измайловском и некоторых других парках. Большинство павильонов оборудованы – в них тепло, светло, есть мебель и розетки.

