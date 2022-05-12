Сети кинотеатров могут закрыть часть залов в торговых центрах

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Российские кинотеатры могут закрыть часть залов в торговых центрах. Переговоры о прекращении сотрудничества уже ведет компания "Формула кино/Синема парк", сообщает газета "Известия".

В "Афимолле", "Вегасе", ЦДМ на Лубянке, "Европейском", "Ривьере", "Атриуме" и ГУМе не стали комментировать данную информацию. Официально не подтвердили такую возможность и в "Киномаксе", "Премьер-зале", Luxor, "Каро фильме" и "Кинозвезде".

В свою очередь, глава Союза торговых центров Булат Шакиров отметил, что пока принятых решений о закрытии залов не принималось. Однако он не исключил, что в перспективе возможны судебные иски, связанные с разрывом контрактов, которые заключаются до конца срока действия.

По словам замглавы направления "Торговые центры" компании "Магазин магазинов" Александры Ромашиной, сегодня кинотеатры сталкиваются с простоем части залов. По прогнозам экспертов, до конца мая в России может закрыться до 40% залов.

Ранее Сергей Собянин утвердил меры поддержки киноотрасли. Они затронут кинотеатры, а также студии, которые снимают фильмы на территории Москвы. Кинотеатры смогут получить гранты на привлечение зрителей, продвижение отечественных картин в прокате.

Кинокомпании получат возможность компенсировать до 25% затрат на аренду съемочных площадок на территории города. На эти цели из бюджета Москвы выделят 300 миллионов рублей.

