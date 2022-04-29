Власти РФ могут ужесточить доступ к онлайн-кинотеатрам для россиян – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Минцифры РФ и Роскомнадзор разрабатывают законопроект, обязывающий онлайн-кинотеатры требовать от пользователей пин-код при запуске контента для взрослых, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на ведомства.
Согласно проекту, пользователь должен будет подтвердить свой возраст через портал госуслуг, по номеру телефона или на сторонней площадке при входе в онлайн-кинотеатр, после чего ему он получит пин-код для доступа к контенту без ограничений.
Как предполагают авторы законопроекта, пин-код будет известен только взрослому члену семьи, таким образом, он будет осуществлять контроль за доступом детей к контенту 18+.
Законопроект прорабатывается совместно с представителями отрасли.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения и Минцифры разработают детские тарифы интернета, а операторы будут проверять ресурсы и ограничивать некоторые из них.
Путин поручил создать реестр токсичного контента в интернете
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