"МегаФон ТВ" и START объединят в один видеосервис

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START станет основным видеосервисом для абонентов "МегаФона", сообщили в пресс-службе мобильного оператора. Переход на новый формат планируется в мае.

После слияния START с "МегаФон ТВ" на видеосервисе запустится интернет-вещание широкого пакета телеканалов, а также увеличится предложение зарубежных фильмов и сериалов. Помимо этого, в рамках единой подписки продолжат выходить премьеры оригинальных проектов.

"Объединение двух сервисов – и с точки зрения контента, и с точки зрения команд – позволит START значительно нарастить базу подписчиков и занять еще более значимое место на рынке", – заявил генеральный директор START Дмитрий Гудумак.

До 2022 года START специализировался на сериалах и кино собственного производства. Среди них – "Вампиры средней полосы", "Медиатор", "Контейнер", "ИП Пирогова". В свою очередь, "МегаФон ТВ" представлял собой видеомаркетплейс, где можно было посмотреть и телеканалы, и новинки кино и сериалов. Однако пользоваться единой площадкой будет удобнее, заверили в компании.

Как сообщили в "МегаФоне", для новых и текущих пользователей "МегаФон ТВ" разрабатываются выгодные условия перехода на сервис. В свою очередь, START продолжит представлять свои проекты, в том числе новые сезоны сериалов.