В России предложили поощрять школьников за полезный контент в интернете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Школьников нужно поощрять за распространение в интернете полезного контента, заявила член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"Мы с коллегами-экспертами обсуждали такие варианты, как дополнительные баллы при ЕГЭ, если они (школьники. – Прим. ред.) такой контент, который носит историческую и культурную ценности, изготавливают, распространяют", – цитирует Мизулину ТАСС.

Однако, по словам заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрея Платонова, добавление баллов к ЕГЭ за полезный контент не уместится в нормативную базу.

Директор по интегрированным коммуникациям Института развития интернета Александр Ляпин, в свою очередь, отметил, что в интернете существует дефицит позитивного и полезного контента для детей. Он добавил, что креативным командам необходимо помогать в создании таких материалов.

При этом в российских регионах уже существуют соответствующие программы. Например, в Хабаровском крае школьники создают видеоролики совместно с режиссерами и сценаристами, а в Омской области проходит онлайн-обучение технологиям создания контента и арт-встречи с представителями творческого сообщества.

Ранее Владимир Путин заявил, что для интернет-компаний главным является извлечение выгоды, отсюда и берется деструктивный контент в социальных сетях. Он подчеркнул, что корпорации уходят от национального контроля, а о детях не думают.

