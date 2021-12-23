Путин прокомментировал деструктивный контент в соцсетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин заявил, что для интернет-компаний главным является извлечение выгоды, отсюда и берется деструктивный контент в социальных сетях.

По словам президента, эта проблема наблюдается не только в России.

"Вы посмотрите, ведь практически во всех странах обсуждают этот вопрос, обсуждают и в СМИ, и в представительных органах власти. В конгрессе США обсуждают этот вопрос. Вызывают туда представителей глобальных сетей, глобальных платформ. Для них это что? Бизнес, прежде всего, и к сожалению, деньги любой ценой. Это уход от национального контроля", – сказал Путин на большой пресс-конференции.

Он подчеркнул, что корпорации уходят от национального контроля, а о детях не думают.

"Отсюда и все негативные явления с этим связанные. Призывы к суициду, трагедии в школах", – сказал Путин, добавив, что нужно соблюдать золотую середину в регулировании интернета.

Ранее сообщалось, что Минцифры внесло предложение ввести новый отдельный режим регулирования персональных данных в соцсетях для упрощения регистрации и защиты данных пользователей.

Кроме того, в России начался эксперимент по авторизации пользователей интернет-платформ через портал "Госуслуги". Тестирование пройдет до 1 июля 2022 года.

