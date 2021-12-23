Путин прокомментировал деструктивный контент в соцсетях

14:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Владимир Путин заявил, что для интернет-компаний главным является извлечение выгоды, отсюда и берется деструктивный контент в социальных сетях.
По словам президента, эта проблема наблюдается не только в России.
"Вы посмотрите, ведь практически во всех странах обсуждают этот вопрос, обсуждают и в СМИ, и в представительных органах власти. В конгрессе США обсуждают этот вопрос. Вызывают туда представителей глобальных сетей, глобальных платформ. Для них это что? Бизнес, прежде всего, и к сожалению, деньги любой ценой. Это уход от национального контроля", – сказал Путин на большой пресс-конференции.
Он подчеркнул, что корпорации уходят от национального контроля, а о детях не думают.
"Отсюда и все негативные явления с этим связанные. Призывы к суициду, трагедии в школах", – сказал Путин, добавив, что нужно соблюдать золотую середину в регулировании интернета.
Ранее сообщалось, что Минцифры внесло предложение ввести новый отдельный режим регулирования персональных данных в соцсетях для упрощения регистрации и защиты данных пользователей.
Кроме того, в России начался эксперимент по авторизации пользователей интернет-платформ через портал "Госуслуги". Тестирование пройдет до 1 июля 2022 года.
В использовании интернета необходимо найти золотую середину – Путин
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