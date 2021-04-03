Минцифры исключило передачу данных россиян с предустановленного софта

13:35
Фото: depositphotos/sergey_causelove
В министерстве цифрового развития РФ критически оценили сообщения о том, что предустановленное на устройства российское программное обеспечение передает данные пользователей за границу. Об этом сообщает RT.
В ведомстве подчеркнули, что на смартфоны, планшеты и умные телевизоры поставляются стандартные версии приложений.
"...приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя, необходимые для таргетирования рекламы", – добавили в Минцифры.
Специалисты АНО "Информационная культура" ранее провели исследование и выяснили, что российские приложения, обязательные к предустановке с 1 апреля, могут собирать и отправлять данные пользователей за рубеж.
По оценке экспертов, речь идет как о передаче информации производителям, так и корпорациям для таргетированной рекламы. Следящие механизмы, как уточняется, отсутствуют только в приложении платежной системы "Мир".
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