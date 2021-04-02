Аналитик оценил предустановку неудаляемых приложений на смартфоны

16:55
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Генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский рассказал, что считает установку на смартфоны неудаляемых приложений неправильной. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
"Вообще, конечно, это неправильно. Меня лично как пользователя смартфонов это очень сильно раздражает, но, к сожалению, производители делают так, как удобнее им. Нам приходится смириться", – заявил специалист.
Вместе с тем эксперт напомнил, что по действующему законодательству производители обязаны устанавливать на смартфоны российские приложения.
"Неважно, будет ли это китайский телефон, корейский или iPhone, – они все обязаны выполнять требования этого закона. Там порядка 16 приложений, если мне не изменяет память", – уточнил Раевский.
Специалист подчеркнул, что приложения необязательно должны быть неудаляемыми, такой нормы в законе нет. В этом случае производители руководствуются внутренними стандартами.
Постановление правительства, которое касается предустановки российского ПО на смартфоны и другие устройства, было опубликовано 23 ноября 2020 года. Планировалось, что продавать гаджеты с предустановленным ПО начнут с 2021 года, однако сроки перенесли на 1 апреля.
В Минцифры РФ также заявили, что не поддерживают установку на смартфоны неудаляемых приложений. Замглавы ведомства Максим Паршин объяснил, что суть требований заключается в предоставлении пользователям альтернативы и права выбора.
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