Специалисты рассказали, как избавиться от старого смартфона с выгодой

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В Роскачестве рассказали, как утилизируют старые смартфоны, сообщает "Вечерняя Москва".

Так как в составе устройства есть вредные компоненты, способные навредить людям и окружающей среде, его нельзя выбрасывать с бытовым мусором. Специалисты советуют сдать ненужный аппарат. К примеру, это можно сделать через пункты приема вторсырья.

Также через систему трейд-ин можно сдать старый гаджет и получить скидку на новый. Кроме того, избавиться от устройств можно, разместив объявление на одной из площадок в интернете или сдав его в ломбард.

При утилизации аппараты разбирают, чтобы использовать некоторые детали в качестве запчастей. На переплавку отправляют те компоненты, которые не подходят для этой цели. Цветные и черные металлы собирают отдельно, так как они пойдут в работу на металлургические предприятия.

Ранее ученые Санкт-Петербургского государственного университета разработали аккумулятор, который может заряжаться в десять раз быстрее литийионного. Он также безопасен с точки зрения вероятности возгорания, а его утилизация наносит минимальный вред окружающей среде, уточнили разработчики.