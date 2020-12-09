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Технологии

14:16

ГД перенесла обязательную предустановку российского ПО на гаджеты на апрель 2021 года

технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума перенесла на 1 апреля будущего года обязательную предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в РФ гаджеты.

В документе говорится, что на такие товары вместо российского также может быть установлено ПО, которое произведено в других странах ЕАЭС, – Белоруссии, Казахстане, Армении или Киргизии. Порядок составления и ведения перечня таких программ, а также порядок их предустановки будет определять правительство РФ.

В соответствии с законом об обязательной переустановке российского ПО производители должны либо заранее устанавливать его на электронику, либо позволить пользователю ознакомиться со списком доступных российских программ. Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов отметил, что для подготовки к исполнению такого закона необходимо от 6 до 18 месяцев.

Постановление правительства, которое касается предустановки российского ПО, опубликовали 23 ноября. В перечень устройств включили смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки и умные телевизоры. На них будут загружать российские поисковики и интернет-браузеры, соцсети, сервисы электронной почты и иные приложения.

Российское программное обеспечение будут устанавливать на все гаджеты в стране

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