Минцифры сформировало список российского ПО для предустановки на гаджеты

11:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сформировало список российского программного обеспечения для предустановки на гаджеты, сообщает РИА Новости.
Как уточняется, в перечень включили порядка 30 приложений.
В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидирующие позиции занимают продукты "Яндекса", в категориях "Электронная почта" и "Новостной агрегатор" – Mail.Ru Group. Kaspersky пользуется популярностью среди антивирусных систем, "Мой офис" – офисного программного обеспечения. Среди соцсетей лидируют "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также на электронных устройствах будет установлено приложение портала "Госуслуги" и платежной системы "Мир".
Отмечается, что пользователи смогут установить аналогичные программы по своему выбору.
В Минцифры отметили, что это является частью стратегии, направленной на импортозамещение и развитие собственных цифровых продуктов.
Ранее стало известно, что программное обеспечение iOS компании Apple получит возможность установки приложения сторонних разработчиков. Данная функция появилась в закрытой бета-версии обновленной iOS 14.3. Сообщается, что пользователям iPhone будет предложено установить приложения сторонних разработчиков. При этом опция будет доступна только в некоторых странах.
С 1 января 2021 года в РФ вступает в силу закон о предустановке отечественного ПО на технику, которой пользуются россияне.
В соответствии с ним производители должны либо заранее устанавливать его на электронику, либо позволить пользователю ознакомиться со списком доступных российских программ. Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов отметил, что для подготовки к исполнению такого закона необходимо от 6 до 18 месяцев.
Постановление правительства, которое касается предустановки российского ПО, опубликовали 23 ноября. В перечень устройств включили смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки и умные телевизоры. На них будут загружать российские поисковики и интернет-браузеры, соцсети, сервисы электронной почты и иные приложения.
Российское программное обеспечение будут устанавливать на все гаджеты в стране
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