В Минцифры заявили о переносе предустановки российского ПО на гаджеты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Обязательную предустановку российского программного обеспечения на все гаджеты, которые продаются в стране, могут перенести. В Минцифры заявили, что закон может вступить в силу с 1 апреля 2021 года, передает РИА Новости.

"Депутаты подготовили законопроект о переносе сроков предустановки на 1 апреля 2021 года, и мы рассчитываем, что в ближайшее время он будет принят", – заявил замглавы ведомства Максим Паршин.

По действующему законодательству с 1 января 2021 года запрещается продавать некоторые виды технически сложных товаров без российского программного обеспечения "из коробки". Комитет Госдумы по экономической политике в ноябре порекомендовал рассмотреть норму о переносе сроков запуска этой программы.

Паршин отметил, что Минцифры проводило встречи с представителями профессионального сообщества, разработчиками и ретейлерами. В ходе обсуждений специалисты выразили озабоченность сроками перехода к новому порядку, поэтому было принято решение отложить запуск новой нормы и тем самым сбалансировать интересы всех участников рынка.

Постановление правительства, которое касается предустановки российского ПО, опубликовали накануне, 23 ноября. В перечень устройств включили смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки и умные телевизоры. На них будут загружать российские поисковики и интернет-браузеры, соцсети, сервисы электронной почты и иные приложения.

