Эксперты назвали самые надежные смартфоны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аналитическая компания Counterpoint Research провела исследование и выяснила, что смартфоны Nokia в 2020 году больше других гаджетов внушали доверие пользователям. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе сравнительного анализа специалисты оценили качество программного обеспечения, обновления для системы безопасности, качество сборки и использование в корпоративном сегменте.

Устройства HMD Mobile (Nokia) обогнали OnePlus и Samsung по параметру качества изготовления. Кроме этого, пользователи оценили и обновление смартфонов Nokia до Android 10.

Ранее компания Samsung разработала дисплей гаджета с рекордным разрешением. В работе также приняли участие ученые из Стэнфордского университета.

Показатель плотности пикселей, которой обладает полученная панель, составляет порядка 10 тысяч на дюйм. Дисплей разработан для гаджетов, экран которых расположен близко к органам зрения. В настоящее время плотность пикселей на дюйм для современных смартфонов составляет от 400 до 500.

