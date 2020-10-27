Эксперты назвали самые надежные смартфоны

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Аналитическая компания Counterpoint Research провела исследование и выяснила, что смартфоны Nokia в 2020 году больше других гаджетов внушали доверие пользователям. Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе сравнительного анализа специалисты оценили качество программного обеспечения, обновления для системы безопасности, качество сборки и использование в корпоративном сегменте.
Устройства HMD Mobile (Nokia) обогнали OnePlus и Samsung по параметру качества изготовления. Кроме этого, пользователи оценили и обновление смартфонов Nokia до Android 10.
Ранее компания Samsung разработала дисплей гаджета с рекордным разрешением. В работе также приняли участие ученые из Стэнфордского университета.
Показатель плотности пикселей, которой обладает полученная панель, составляет порядка 10 тысяч на дюйм. Дисплей разработан для гаджетов, экран которых расположен близко к органам зрения. В настоящее время плотность пикселей на дюйм для современных смартфонов составляет от 400 до 500.
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