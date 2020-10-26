Дисплей с рекордным разрешением изобрели в Samsung

Компания Samsung разработала дисплей гаджета с рекордным разрешением. В работе также приняли участие ученые из Стэнфордского университета, сообщили на официальном сайте образовательного учреждения.

Показатель плотности пикселей, которой обладает полученная панель, составляет порядка 10 тысяч на дюйм. Дисплей разработан для гаджетов, экран которых расположен близко к органам зрения. В настоящее время плотность пикселей на дюйм для современных смартфонов составляет от 400 до 500 пикселей на дюйм.

Отмечается, что новый экран создан с помощью технологии органических светодиодов. Кроме того, при его разработке использовались методы построения солнечных панелей. Сообщается, что экран имеет специальные пленки для излучения света, одна из которых состоит из серебра, а другая – из металла, имеющего нанотекстуру.

Ученые заявили, что данные экраны можно будет впоследствии использовать в сегменте потребительской электроники.

Ранее Samsung представила смартфон Galaxy M31 Prime Edition с улучшенной автономностью. В нем установлен аккумулятор, способный поддерживать 26 часов беспрерывного показа видео. В связи с этим новое устройство южнокорейского производителя называют "смартфоном-долгожителем".