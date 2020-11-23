На продаваемые в РФ гаджеты будут устанавливать российское ПО

15:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На все продаваемые в России гаджеты будут устанавливать отечественное программное обеспечение. На официальном портале правовой информации опубликовано соответствующее постановление правительства.
Согласно документу, установка будет распространяться на смартфоны, компьютеры, телевизоры, которые будут производиться с начала 2021 года. В кабмине также утвердили список ПО с российскими поисковиками, браузерами, социальными сетями, мессенджерами и другими программами.
Эксперты Microsoft 365 Defender ранее рассказали о появлении нового вируса-вымогателя для мобильных устройств. По данным аналитиков, вредоносное программное обеспечение распространяется традиционным для этого вида мошенничества способом – через баннеры и сомнительные сайты.
Новый вирус способен противостоять большинству современных средств защиты, его сложно обнаружить. После заражения ПО требует перечислить деньги злоумышленника, а закрыть угрожающий баннер невозможно. При этом программа маскируется под рассылку от МВД РФ.
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