Эксперт назвал способ обмануть геолокацию на смартфоне

09:56
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, как можно изменить местоположение на смартфоне. Об этом сообщает агентство "Прайм".
По словам специалиста, лучшим способом является использование VPN.
"VPN позволяет избежать, например, региональных цен, которые отличаются для разных стран (некоторые магазины считают это нарушением правил использования)", – рассказал эксперт.
Кузьменко отметил, что чаще всего это касается сайтов по продаже авиабилетов и видеоигр.
При этом VPN легален и уместен для шифрования и защиты передаваемых данных, особенно в публичных сетях Wi-Fi. За счет анонимайзера повышается уровень конфиденциальности и безопасности. В этих случаях рекомендуется пользоваться приложениями известных производителей с большим количеством хороших отзывов.
Эксперт напомнил, что использование VPN для обхода блокировок Роскомнадзора является нелегальным.
Руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток ранее рассказал, как лишить приложения на смартфоне возможности следить за пользователем. Чтобы смартфон передавал меньше информации, можно отключить мобильный интернет, Wi-Fi и bluetooth.
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