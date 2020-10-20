Эксперт рассказал, как отключить слежку по смартфону

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Руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток рассказал агентству "Прайм", как отключить рекламную слежку по смартфону.

По его словам, слежку осуществляют практически все приложения. В основном собираются данные по геолокации, интересам поиска. При этом, устанавливая мобильные приложения, пользователи сами дают доступ к камере, микрофону и сообщениям.

Например, доступ к микрофону позволяет вести анализ записи на мощных серверах. В результате данные анализируются и продаются. Чтобы смартфон передавал меньше информации, можно отключить мобильный интернет, wi-fi и bluetooth, указал Черток.

Тем не менее при следующем включении аппарат все равно отошлет данные. Эксперт заключил, что в эпоху всеобщей цифровизации приватности фактически не существует – даже кнопочный телефон могут отслеживать через сотового оператора.

Директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов ранее рассказал, что кнопочные телефоны имеют ряд преимуществ перед смартфонами: дольше держат заряд батареи, более устойчивы к перепадам температуры и часто имеют хороший сигнал.

В свою очередь, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов из-за маркетингового шпионажа предложил отказаться от смартфонов в пользу обычного кнопочного телефона.