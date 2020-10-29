Эксперт объяснил, кто и зачем звонит вам с вашего номера телефона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров объяснил, кто и зачем звонит вам с вашего номера телефона, сообщает РИА Новости.

По его словам, когда люди видят звонок со своего же номера, они удивляются и берут трубку, чтобы узнать, кто с ними разговаривает. Он подчеркнул, что технически мошенникам сделать это довольно просто.

"Они могут использовать любые номера, от номеров экстренных служб до номеров, которые выглядят как служба поддержки банка или другие спецномера. Для подмены, в том числе на собственный номер пользователя, используются специальные сервисы IP-телефонии, позволяющие менять номер на произвольный при звонке через сервис в браузере", – рассказал эксперт.

Чтобы не допустить общения с мошенниками, он советует не перезванивать на незнакомые номера, даже если это якобы ваш номер. Также он рекомендует установить программу, которая определяет номера.

Если по телефону просят продиктовать какие-либо данные, относящиеся к банковской карте, лучше сразу положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно, набирая написанный на карте номер вручную.

Ранее эксперт рассказал, почему не стоит подписывать родителей в телефонной книжке смартфона как "мама" и "папа". Это позволит защитить близких от мошеннических действий злоумышленников.