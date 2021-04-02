В Google Maps появилась функция навигации внутри помещений

16:00
Фото: depositphotos/sharafmaksumov
Сервис "Карты" в Google получил масштабное обновление, вместе с которым пользователи обрели доступ к новым функциям, сообщает "Газета.ру".
В частности, появилась возможность навигации внутри некоторых помещений, таких как аэропорты, торговые центры и железнодорожные станции.
Функция получила название Live View. Она позволяет строить маршруты в дополненной реальности для облегчения ориентирования на местности. Пользователю нужно лишь навести камеру своего телефона на здание, и в результате он получит информацию о том, как далеко оно находится и что собой представляет.
"Карты" подскажут, где находится ближайший лифт или эскалатор, туалет или банкомат, а также пользователь узнает, на каком этаже находится их цель и как туда быстрее всего добраться.
Также появились актуальные данные о погоде. Пользователь сможет увидеть текущую температуру, прогноз на ближайшие часы и погодные условия в том районе, куда он собирается отправиться.
Еще одно нововведение – данные о загрязнении воздуха на пути. Благодаря этому пользователю будут предлагаться наиболее экологичные маршруты. На них будут учитываться уклоны дороги и заторы.
Новые функции будут доступны как для пользователей iOS, так и для обладателей устройств на Android.
Недавно компания Google добавила в свои "Карты" возможность посмотреть случаи заболевания коронавирусной инфекцией в разных странах. Сервис доступен и на территории России.
Теперь пользователям "Карт" доступна статистика по среднему числу новых случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч жителей за неделю. При этом люди смогут получить статистику в выбранной на карте области, где отобразится динамика по увеличению или уменьшению случаев.
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