Ситуацию с коронавирусом в разных странах начали показывать в "Google Картах"

16:52
Фото: google
Американская компания Google добавила в свои "Карты" возможность посмотреть случаи заболевания коронавирусной инфекцией в разных странах. Сервис доступен и на территории России, передает "Газета.ру".
"Мы представляем слой COVID-19 в "Google Картах" – инструмент, который показывает самую важную и актуальную информацию о случаях заражения COVID-19", – заявили в пресс-службе IT-корпорации.
Теперь пользователям "Карт" доступна статистика по среднему числу новых случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч жителей за неделю. При этом люди смогут получить статистику в выбранной на карте области, где отобразится динамика по увеличению или уменьшению случаев.
Уточняется, что данные о распространении COVID-19 доступны для 220 стран.
Ранее власти европейских стран заявили об очередной вспышке заболеваемости COVID-19. В Великобритании на фоне роста числа случаев ввели новые правила – обязательный комендантский час.
Согласно последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 32,7 миллиона случаев заражения, свыше 991 тысячи человек скончались.
Эксперт оценил ситуацию с COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: