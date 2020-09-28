Ситуацию с коронавирусом в разных странах начали показывать в "Google Картах"

Фото: google

Американская компания Google добавила в свои "Карты" возможность посмотреть случаи заболевания коронавирусной инфекцией в разных странах. Сервис доступен и на территории России, передает "Газета.ру".

"Мы представляем слой COVID-19 в "Google Картах" – инструмент, который показывает самую важную и актуальную информацию о случаях заражения COVID-19", – заявили в пресс-службе IT-корпорации.

Теперь пользователям "Карт" доступна статистика по среднему числу новых случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч жителей за неделю. При этом люди смогут получить статистику в выбранной на карте области, где отобразится динамика по увеличению или уменьшению случаев.

Уточняется, что данные о распространении COVID-19 доступны для 220 стран.

Ранее власти европейских стран заявили об очередной вспышке заболеваемости COVID-19. В Великобритании на фоне роста числа случаев ввели новые правила – обязательный комендантский час.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 32,7 миллиона случаев заражения, свыше 991 тысячи человек скончались.