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Технологии

15:14

Пользователи смартфонов на Android столкнулись с массовым сбоем в работе приложений

технологии

Фото: depositphotos/Mactrunk

Ночью и утром 23 марта пользователи Android-смартфонов отмечали нестабильную работу программного обеспечения. Об этом сообщает Androidpolice.

Проблема затронула пользователей во всем мире. В списке жалоб – ошибки при открытии банковских, почтовых и других приложений. Решить проблему не помогала даже перезагрузка устройства.

Максимальное количество жалоб на сбои поступило от владельцев Samsung Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Note 20, Galaxy A50 и A70.

Представители Google сообщили, что знают о проблеме и работают над ее решением. Причиной сбоя они называют ошибку системного апплета WebView, который открывает страницы в приложениях.

Единственное доступное сейчас решение проблемы – стирать все данные проблемного приложения в настройках гаджета.

19 марта отмечался сбой в работе Instagram и WhatsApp. Россияне остались без этих соцсетей примерно на 40 минут.

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