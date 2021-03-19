Операторы рассказали о снижении интереса пользователей к Clubhouse

17:20
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Популярность приложения Clubhouse в России снизилась в разы в сравнении с пиковыми значениями февраля, рассказали ТАСС представители мобильных операторов.
Данные "Билайн. Аналитики" свидетельствуют о том, что пик популярности соцсети пришелся на 19 февраля, после чего последовало снижение. С 22 по 28 февраля трафик Clubhouse упал на 14%, а в следующие две недели на 35% и 54% соответственно.
"На 15 марта в сравнении с 19 февраля трафик упал в 4 раза", – отметили в "Билайн. Аналитике".
В Yota подтвердили, что самой успешной для Clubhouse стала неделя с 15 до 21 февраля, а в марте активность абонентов стала снижаться.
Представители компании уточнили, что в период с 4 по 10 марта трафик упал втрое по сравнению с пиковыми значениями, а дальше зафиксировался на одном уровне.
В сетях "Мегафон" своего пика трафик в Clubhouse достиг 18 февраля, а к середине марта снизился на 80%.
По данным МТС, за последние три недели трафика в соцсети снизился более чем в два раза. В то же время выросла вовлеченность аудитории. Это произошло благодаря тому, что темы "комнат" становятся более узкими.
Операторы уверены, что появление версии приложения для Android подстегнет интерес к Clubhouse.
Ранее сообщалось о намерении губернатора Московской области Андрея Воробьева общаться с жителями Подмосковья через Clubhouse. Он сообщил, что старается использовать все возможные площадки, чтобы рассказывать о работе правительства и главных новостях региона.
Clubhouse начал терять популярность
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