Воробьев заявил о намерении использовать Clubhouse для общения с жителями Подмосковья

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о намерении общаться с жителями региона при помощи новой социальной сети Clubhouse. Об этом он заявил в эфире телеканала "360".

"Я использую все возможные площадки. Начиная с TikTok, рассказываю доступным языком молодым о том, чем мы занимаемся, о новостях Подмосковья. Приложение Clubhouse – мы назвали его радио – тоже освоим, мы там будем, я в этом не сомневаюсь", – поделился Воробьев.

Он подчеркнул, что правительству области нужно находиться в информационном потоке. По его словам, стоит держать ухо востро и узнавать, что беспокоит людей.

"Наша цель – это получить самое дорогое, что может быть, – доверие людей. Если ты получаешь доверие, значит, люди видят, что ты обеспечиваешь перемены. Мы здесь для того, чтобы обеспечивать перемены", – заключил губернатор.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле изучают новую социальную сеть Clubhouse, однако в целом считают достаточными уже имеющиеся механизмы информирования о работе кремлевской администрации.