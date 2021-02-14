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Технологии

08:26

Маск пригласил Путина пообщаться в Clubhouse

технологии

Фото: ТАСС/Kiichiro Sato/AP

Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пригласил Владимира Путина присоединиться к голосовой социальной сети Clubhouse. Приглашение бизнесмен опубликовал в Twitter, отметив президента России.

"Не хотели бы вы присоединиться ко мне для беседы в Clubhouse?" – написал Маск.

Кроме того, на русском языке предприниматель добавил, что поговорить с Путиным было бы большой честью, передает "Мир 24".

В последние пару недель интернет заполонили сообщения о новой закрытой социальной сети аудиосообщений под названием Clubhouse: большие издания размещают обзоры и анонсы, пользователи торгуют инвайтами по астрономическим ценам.

Только общаются здесь не двое, а до 5 000 человек одновременно. Каждый такой разговор называется комнатой, и пользователь может выбрать любую из них, ориентируясь на тему разговора или список участников. Участники эти неравноправны: есть те, кто создал комнату, модераторы, они запускают и заканчивают дискуссию. Но высказать мнение или задать вопрос может любой – нужно только попросить разрешения у модератора.

Clubhouse существует уже почти год, с марта 2020 года, его основали предприниматели из Кремниевой долины Пол Дэвидсон и Рохан Сет. За пару первых месяцев сеть смогла набрать всего полторы тысячи пользователей.

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