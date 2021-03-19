Facebook устранил техническую неисправность, вызвавшую сбой в работе сервисов

19 марта, 22:20
Фото: depositphotos/rafapress
Сбои в работе сервисов Facebook, имевшие место в пятницу, 19 марта, были связаны с техническими неполадками, в настоящее время они устранены, заявили в пресс-службе компании. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сегодня люди столкнулись c трудностями с доступом к приложениям семейства Facebook в результате технической неисправности. Мы ее устранили и приносим извинения за доставленные неудобства", – сказали в Facebook.
Как сообщалось, сбой в работе мессенджера WhatsApp и соцсети Instagram были зафиксированы после 20:05 мск. По данным портала Downdetector, около 71% пользователей WhatsApp пожаловались на проблемы с подключением к серверу, а 70% пользователей Instagram сообщили о проблеме с загрузкой ленты новостей.
С неполадками столкнулись пользователи из России, Канады и США. Также, помимо сбоя в работе сервисов компании Facebook, пользователи сообщили о проблемах у МТС и Ростелекома.
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