Facebook устранил техническую неисправность, вызвавшую сбой в работе сервисов

Фото: depositphotos/rafapress

Сбои в работе сервисов Facebook, имевшие место в пятницу, 19 марта, были связаны с техническими неполадками, в настоящее время они устранены, заявили в пресс-службе компании. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня люди столкнулись c трудностями с доступом к приложениям семейства Facebook в результате технической неисправности. Мы ее устранили и приносим извинения за доставленные неудобства", – сказали в Facebook.

Как сообщалось, сбой в работе мессенджера WhatsApp и соцсети Instagram были зафиксированы после 20:05 мск. По данным портала Downdetector, около 71% пользователей WhatsApp пожаловались на проблемы с подключением к серверу, а 70% пользователей Instagram сообщили о проблеме с загрузкой ленты новостей.

С неполадками столкнулись пользователи из России, Канады и США. Также, помимо сбоя в работе сервисов компании Facebook, пользователи сообщили о проблемах у МТС и Ростелекома.