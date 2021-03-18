В работе Telegram произошел сбой

Фото: depositphotos/prykhodov

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который специализируется на отслеживании функционирования крупных сетевых ресурсов.

По данным портала, пользователи начали испытывать проблемы с Telegram после 17:14 мск. С неполадками столкнулись в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Екатеринбурге, Киеве и Харькове.

Около 85% пользователей пожаловались на трудности при подключении приложения. Еще 14% пользователей сообщили о проблемах при отправлении сообщений.

Накануне сбой произошел в работе интернет-магазина Ozon. По информации Downdetector, 97% пользователей Ozon говорили о проблемах с сайтом. Причина сбоя в работе Ozon сейчас неизвестна.