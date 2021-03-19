Сбой произошел в работе WhatsApp и Instagram

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В работе мессенджера WhatsApp и соцсети Instagram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который специализируется на отслеживании функционирования крупных сетевых ресурсов.

Неполадки при использовании обоих сервисов были зафиксированы после 20:05 мск. Около 71% пользователей WhatsApp пожаловались на проблемы с подключением к серверу, 26% наблюдают трудности при отправлении сообщений, а еще 1% столкнулся с проблемами при авторизации.

Большинство пользователей Instagram – 70% – сообщили о проблеме с загрузкой ленты новостей, 20% заметили неполадки с веб-сайтом соцсети, а 8% не могут зайти в свой аккаунт.

Уточняется, что с неполадками столкнулись пользователи из России, Канады и США.

Также, помимо сбоя в работе сервисов компании Facebook, пользователи сообщили о проблемах у МТС и Ростелекома.

Накануне сбой произошел в работе мессенджера Telegram. С неполадками столкнулись в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Екатеринбурге, Киеве и Харькове.