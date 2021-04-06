В России предложили установить "Родительский контроль" на всех гаджетах

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Гаджеты, которые продаются в РФ, по умолчанию должны иметь установленные приложения родительского контроля. Такое мнение выразил замглавы Минцифры России Олег Качанов.

По его словам, "Родительский контроль" является нужной, но спорной вещью.

"А активировать их или деактивировать, давать своему ребенку полную или ограниченную свободу – это дело и ответственность каждого родителя", – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Качанов уточнил, что представители младшего поколения со школы должны понимать, куда они отдают свои персональные данные.

"Одна из наших задач – сделать так, чтобы был цифровой государственный профиль для ребенка со школьного возраста на портале госуслуг, где он в явном виде научится давать согласие на доступ к своим персональным данным", – рассказал замминистра.

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