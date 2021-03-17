В России предложили ввести курсы об основах взрослой жизни для старших классов

09:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Директор Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила ввести в программу старших классов курс об основах взрослой жизни. Об этом сообщает RT.
Специалист в обращении на имя министра просвещения Сергея Кравцова рассказала об опросе, который провели сотрудники учреждения. Он показал, что порядка 76% учащихся средней и старшей школы в регионах РФ считают базовую программу недостаточно качественной и оторванной от жизни.
"Выпускник школы должен обладать не только качественными знаниями, но одновременно ориентироваться в вопросах финансов, карьеры, технологий, межличностных аспектов взаимоотношений. Этим вопросам целесообразно обучать старшеклассников в рамках школьной программы", – отметила Маркс.
По мнению директора Института прогрессивного образования, данный курс можно было бы проводить в 10–11-х классах.
Накануне Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который регулирует просветительскую деятельность в образовании. Согласно документу, кабмин получит полномочия по определению порядка и условий ведения подобной деятельности и форм контроля за ней.
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