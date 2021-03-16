Матвиенко выступила за возвращение родительских советов в школы

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за воссоздание механизмов родительских советов, а также школьного самоуправления в образовательных учреждениях. Об этом она заявила в рамках открытого диалога "О стратегических направлениях развития системы образования Российской Федерации".

По ее словам, семья и школа являются сообщающимися сосудами, а родители и учителя – союзниками, которым необходимо взаимодействовать.

"Настораживает, что сегодня общение родителей и учителей зачастую сводятся к родительским чатам в мессенджерах, электронным дневникам и так далее. Это хорошо, мы с этим не спорим, но это не должно вытеснять нормальный живой диалог," – отметила Матвиенко.

Она также добавила, что школа должна оставаться территорией полноценного человеческого общения.

Ранее председатель Совфеда заявила, что в Уголовном кодексе РФ необходимо выделить статью о запрете треш-стримов. Матвиенко подчеркнула, что угроза от подобных трансляций приобрела системный характер.