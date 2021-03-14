Ячейки для сбора смартфонов перед уроком в школах Москвы пока не устанавливают

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московские школьники ограничены в использовании смартфонов на уроках, сообщила замглавы департамента образования и науки столицы Наталия Киселева.
По ее словам, пока ячейки, куда бы школьники складывали свои телефоны, не устанавливают.
"По поводу мобильных устройств, у нас есть санитарные нормы и правила, которые изменены в 2021 году, где запрещено использование смартфонов в образовательном процессе. По поводу коробок, отдельные ячейки для того, чтобы вкладывать коробки, пока, естественно, в школе не установлены", – цитирует РИА Новости Киселеву.
Она пояснила, что дети ограничены в том, чтобы использовать телефоны на уроке.
Ранее в Роспотребнадзоре подготовили методические рекомендации по организации здорового питания школьников. В рекомендациях предложены варианты базового меню, которые учитывают территориальные, национальные и другие особенности питания населения.
В рацион рекомендуется добавлять блюда с повышенным содержанием витаминов, микроэлементов, микронутриентов и бифидобактерий. В Роспотребнадзоре попросили образовательные учреждения правильно составлять меню горячих завтраков. В обязательном порядке рекомендуется включать туда горячее блюдо и горячий напиток.
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