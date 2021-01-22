В Роспотребнадзоре подготовили рекомендации по организации здорового питания школьников

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В Роспотребнадзоре подготовили методические рекомендации по организации здорового питания школьников. Об этом информирует официальный сайт ведомства.

Сообщается, что в рекомендациях перечислены принципы рационального и сбалансированного питания.

"В документе реализованы принципы здорового питания, в том числе включающие уменьшение количества потребляемых кондитерских и колбасных изделий, сахара и соли", – утверждается в материале.

Отмечается, что в рекомендациях предложены варианты базового меню, которые учитывают территориальные, национальные и другие особенности питания населения.

В документе заявляется, что питание для школьников стоит распределять рационально. В частности, завтрак обучающегося должен составлять 20–25% от суточной калорийности, а обед – 30–35%.

В меню рекомендуется добавлять блюда с повышенным содержанием витаминов, микроэлементов, микронутриентов и бифидобактерий.

"Количество отобранных для включения в меню технологических карт должно обеспечивать разнообразие рациона, не допускающего повторения блюд в течение дня и двух смежных с ним дней", – заявили в Роспотребнадзоре.

Там попросили образовательные учреждения правильно составлять меню горячих завтраков. В обязательном порядке рекомендуется включать туда горячее блюдо и горячий напиток. В завтрак также стоит добавлять овощи, фрукты и ягоды.

Меню обедов школьника рекомендуют составлять из овощных салатов, первых блюд, вторых основных блюд из мяса или рыбы, гарниров и напитков.

"Проводите оценку разработанного меню, в части суммарной за прием пищи (завтрак, обед) массы порций, калорийности блюд, распределение белков, жиров и углеводов, содержание витаминов и микроэлементов, сравните их с показателями, регламентированными действующими нормативными документами", – добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее специалисты ведомства дали рекомендации по питанию детей в зимний период. Эксперты предупредили, что к употреблению цитрусовых следует подходить с особой осторожностью.