В Роспотребнадзоре подготовили рекомендации по организации здорового питания школьников

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Роспотребнадзоре подготовили методические рекомендации по организации здорового питания школьников. Об этом информирует официальный сайт ведомства.
Сообщается, что в рекомендациях перечислены принципы рационального и сбалансированного питания.
"В документе реализованы принципы здорового питания, в том числе включающие уменьшение количества потребляемых кондитерских и колбасных изделий, сахара и соли", – утверждается в материале.
Отмечается, что в рекомендациях предложены варианты базового меню, которые учитывают территориальные, национальные и другие особенности питания населения.
В документе заявляется, что питание для школьников стоит распределять рационально. В частности, завтрак обучающегося должен составлять 20–25% от суточной калорийности, а обед – 30–35%.
В меню рекомендуется добавлять блюда с повышенным содержанием витаминов, микроэлементов, микронутриентов и бифидобактерий.
"Количество отобранных для включения в меню технологических карт должно обеспечивать разнообразие рациона, не допускающего повторения блюд в течение дня и двух смежных с ним дней", – заявили в Роспотребнадзоре.
Там попросили образовательные учреждения правильно составлять меню горячих завтраков. В обязательном порядке рекомендуется включать туда горячее блюдо и горячий напиток. В завтрак также стоит добавлять овощи, фрукты и ягоды.
Меню обедов школьника рекомендуют составлять из овощных салатов, первых блюд, вторых основных блюд из мяса или рыбы, гарниров и напитков.
"Проводите оценку разработанного меню, в части суммарной за прием пищи (завтрак, обед) массы порций, калорийности блюд, распределение белков, жиров и углеводов, содержание витаминов и микроэлементов, сравните их с показателями, регламентированными действующими нормативными документами", – добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее специалисты ведомства дали рекомендации по питанию детей в зимний период. Эксперты предупредили, что к употреблению цитрусовых следует подходить с особой осторожностью.
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