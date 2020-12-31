Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору майонеза

Фото: depositphotos/5PH

В Роспотребнадзоре порекомендовали присматриваться к внешнему виду майонезу, а также смотреть на сроки его хранения, сообщает "Мир 24".

В ведомстве отметили, что качественный соус не содержит в себе большое количество комков и пузырьков воздуха. Если же в майонезе присутствуют крупинки, это значит, что продукт неправильно хранился.

Сообщается, что соус желеобразной консистенции не рекомендуется к приобретению. Расслаивание эмульсии майонеза, которое приводит к появлению масла, в Роспотребнадзоре назвали самым серьезным дефектом. Это означает, что продукт содержали при резких перепадах температур.

Что касается срока хранения майонеза, то его содержание в закрытой таре не может быть больше 35–40 дней, если он хранится при температуре не более 10 градусов. Если же условия хранения подразумевают температуру 10–18 градусов, то продукт может храниться от 90 до 120 дней, уточнили специалисты.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в магазине майонез должен храниться в охлаждаемом месте. В нем температура не должна быть ниже 0 и выше 18 градусов. При этом место хранения майонеза не должно попадать под солнечные лучи, отметили в ведомстве.

Роспотребнадзор порекомендовал приобретать соусы с наименьшим сроком хранения. Это связано с тем, что малый период годности указывает на отсутствие искусственных консервантов. В ведомстве также отметили, что при производстве майонез чаще используются менее полезные аналоги натуральных ингредиентов.

В частности, при создании соуса производители добавляют более дешевое масло, трансжиры, яичный порошок. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что они приводят к увеличению показателей холестерина, негативно отражаются на пищеварении, а также замедляют обменные процессы в организме.

Отмечается, что после вскрытия майонез рекомендуется хранить в холодильнике. В таком случае срок его годности составляет от пяти до семи дней.

Роспотребнадзор обратил внимание, что одна столовая ложка майонеза 67% жирности содержит в себе 106 килокалорий. При этом такой соус можно приготовить самому, если необходимо снизить калорийность. Для этого необходимо растительное масло, уксус, соль, яичный желток и пряности.

Ранее член Ассоциации поваров Анатолий Крюков рассказал, что на новогоднем столе лучше иметь блюда из индейки, утки и рыбы. Он отметил, что они разнообразят праздничный стол и сделают его гораздо вкуснее.