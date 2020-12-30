Эксперты назвали продукты, которые помогут избежать похмелья после застолья

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Диетолог сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха призвала за новогодним столом отдать приоритет пище, богатой жирными кислотами. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, такие продукты помогают замедлить всасывание спирта в кровь, что позволит избежать интоксикации. Также она предложила добавить в меню мясо, яйца, цельнозерновые продукты, а также овощи и фрукты с высоким содержанием клетчатки.

На завтрак после застолья можно употребить продукты с цинком, магнием, калием, витаминами группы В, аминокислотами и антиоксидантами. К ним относятся бананы, протеиновые коктейли, яичница, сухофрукты, уточнила медик.

По данным аналитиков сервиса "СберМаркет", продуктовая корзина с рыбой, мясом, крупой, орехами и несколькими килограммами фруктов и овощей на 4–5 человек обойдется примерно в 5 502 рубля.

Ранее ученые рассказали, как не поправиться в период обильных новогодних застолий. По мнению специалистов, в новогоднее меню стоит включить белковую пищу, которая богата триптофаном, магнием, марганцем и калием, что способствует выработке серотонина.

