Шеф-повар назвал идеальный набор блюд для новогоднего стола

Фото: depositphotos/DragonImages
На новогоднем столе лучше иметь блюда из индейки, утки и рыбы, рассказал NEWS.ru шеф-повар, член Ассоциации поваров Анатолий Крюков.
"Идеально приготовить индейку или утку. Это будет гораздо вкуснее и разнообразит новогодний стол, если отходить от привычных блюд, которые готовят", – отметил он. По его словам, также можно приготовить блюда из речной или красной рыбы.
По словам шеф-повара, в новогоднюю ночь нежелательно есть тяжелые для пищеварения блюда, включая говядину. Также следует исключить майонез и картофель.
Кроме того, желательно не готовить много еды. Достаточно по 120–150 граммов блюда на человека. Это позволит пище не успеть испортиться, пояснил Крюков.
Ранее ученые рассказали, как не поправиться в период обильных новогодних застолий. По мнению специалистов, в новогоднее меню стоит включить белковую пищу, которая богата триптофаном, магнием, марганцем и калием, что способствует выработке серотонина.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: