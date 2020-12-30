Шеф-повар назвал идеальный набор блюд для новогоднего стола

Фото: depositphotos/DragonImages

На новогоднем столе лучше иметь блюда из индейки, утки и рыбы, рассказал NEWS.ru шеф-повар, член Ассоциации поваров Анатолий Крюков.

"Идеально приготовить индейку или утку. Это будет гораздо вкуснее и разнообразит новогодний стол, если отходить от привычных блюд, которые готовят", – отметил он. По его словам, также можно приготовить блюда из речной или красной рыбы.

По словам шеф-повара, в новогоднюю ночь нежелательно есть тяжелые для пищеварения блюда, включая говядину. Также следует исключить майонез и картофель.

Кроме того, желательно не готовить много еды. Достаточно по 120–150 граммов блюда на человека. Это позволит пище не успеть испортиться, пояснил Крюков.

Ранее ученые рассказали, как не поправиться в период обильных новогодних застолий. По мнению специалистов, в новогоднее меню стоит включить белковую пищу, которая богата триптофаном, магнием, марганцем и калием, что способствует выработке серотонина.