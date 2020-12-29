Врач рассказала, сколько алкоголя можно выпить в новогодние праздники

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Для того чтобы спиртное не нанесло ощутимый вред организму, всего за новогодние каникулы можно выпить полторы бутылки вина или пол-литра крепкого алкоголя, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа. Об этом сообщает News.ru.

При этом, как отметила медик, лучше отдать предпочтение напиткам, которые не содержат пшеничных спиртов и примесей.

"Это либо рисовая водка, либо текила, которая не имеет аналогов. Ее много не выпьешь, она обладает хорошими вкусовыми качествами и не так действует на голову – не так токсична. Если говорить про коньяк, то особенно сейчас, в Новый год, много подделок. Также это дубильные вещества – это может спровоцировать и аллергию, и какой-то отек. Белая водка менее токсична, меньше содержит всевозможных веществ", – уточнила Лапа.

Ранее диетолог Дарья Русакова посоветовала запивать вино и шампанское водой. По ее словам, вода поможет вывести вредные вещества, содержащиеся в спиртном. Русакова отметила, что воду также можно заменить другим напитком, не содержащим сахар. Если человеку некомфортно таким образом запивать напитки, то можно пить воду в перерывах между едой, уточнила диетолог.