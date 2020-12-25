Диетолог рассказала, какой алкоголь полезно запивать водой

Фото: depositphotos/mythja
Диетолог Дарья Русакова посоветовала запивать вино и шампанское водой, передает News.ru.
"Вино и шампанское можно разбавлять или запивать водой. Потому что вода является хорошим растворителем, она обладает мочегонным эффектом и выводит все вредные вещества", – рассказала Русакова.
Она отметила, что воду также можно заменить другим напитком, не содержащим сахар. Если человеку некомфортно таким образом запивать напитки, то можно пить воду в перерывах между едой, уточнила Русакова.
Диетолог также подчеркнула, что с крепким алкоголем данное правило не работает. По ее словам, такие напитки следует правильно закусывать для защиты слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. К таким продуктам она отнесла салаты, а также мясные и сырные тарелки.
Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн не рекомендовал за праздничным столом совмещать алкоголь и сладости. По его словам, алкоголь также нельзя совмещать с газированными напитками, так как углекислый газ увеличивает всасывание алкоголя в организм человека.
Главный нарколог Минздрава призвал не заедать алкоголь конфетами
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: