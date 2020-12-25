Диетолог рассказала, какой алкоголь полезно запивать водой

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Диетолог Дарья Русакова посоветовала запивать вино и шампанское водой, передает News.ru.

"Вино и шампанское можно разбавлять или запивать водой. Потому что вода является хорошим растворителем, она обладает мочегонным эффектом и выводит все вредные вещества", – рассказала Русакова.

Она отметила, что воду также можно заменить другим напитком, не содержащим сахар. Если человеку некомфортно таким образом запивать напитки, то можно пить воду в перерывах между едой, уточнила Русакова.

Диетолог также подчеркнула, что с крепким алкоголем данное правило не работает. По ее словам, такие напитки следует правильно закусывать для защиты слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. К таким продуктам она отнесла салаты, а также мясные и сырные тарелки.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн не рекомендовал за праздничным столом совмещать алкоголь и сладости. По его словам, алкоголь также нельзя совмещать с газированными напитками, так как углекислый газ увеличивает всасывание алкоголя в организм человека.

